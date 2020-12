Atlético de Madrid vence com gol de Suárez, abre vantagem na liderança de LaLiga no 500º jogo de Simeone

O técnico Diego Simeone comemorou a incrível marca de 500 jogos no comando do Atlético de Madrid com uma vitória sobre o Getafe por 1 a 0 e a liderança isolada de LaLiga. A partida, válida pela 16ª rodada da competição, foi realizada no estádio Wanda Metropolitano, nesta quarta-feira (30/01).

Com o resultado, o time colchonero manteve o topo da tabela, com 35 pontos. Com um jogo a mais do que o rival, o Real Madrid é o vice-líder, com 32.

Já o Getafe está na 14ª colocação, com 17.

Foi o primeiro jogo do Atleti depois da saída do atacante – brasileiro naturalizado espanhol – Diego Costa, que rescindiu seu contrato. Kieran Trippier também não atuou porque foi punido com 10 semanas de suspensão e uma multa de 70 mil libras (cerca de R$ 490 mil) por causa de apostas irregulares.

Os donos da casa começaram dominando o duelo. Aos 14 minutos, Lemar recebeu em profundidade pelo lado esquerdo e surpreendeu o goleiro com um chute forte sem ângulo, mas a bola explodiu na trave direita do goleiro.

O primeiro gol não demorou a acontecer. Aos 19, Carrasco cobrou falta dentro da área, e Luis Suárez desviou de cabeça no cantinho do goleiro. Foi o oitavo gol do uruguaio em LaLiga.

Depois disso, o Atlético recuou e sofreu pressão do Getafe. Aos 35, Mata deu um toque de calcanhar dentro da área e deixou a bola quase na marca do pênalti na área colchonera, mas o zagueiro Etxeitia chutou com força por cima do gol de Oblak.

Luis Suárez comemora gol do Atlético de Madrid OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

No segundo tempo, os donos da casa recuaram e quase não conseguiram levar perigo ao gol adversário. O Getafe tentou dominar as ações de ataque, mas pecou nas finalizações.

Aos 47, o Atlético de Madrid quase chegou ao segundo gol. Correa fez fila na zaga do Getafe, mas parou na defesa do goleiro Yáñez.

Atlético de Madrid 1 x 0 Getafe

GOL: Atlético de Madrid: Suárez

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Vrsaljko (Saúl Ñíguez), Llorente, Koke, Lemar (Torreira), Carrasco, João Félix (Correa) e Luis Suárez (Giménez).

Técnico: Diego Simeone

GETAFE: Yáñez, Etxeitia, Djene, Olivera, Iglesias, Timor, Maksimovic, Cucurella, Portillo, Mata (Ünal) e Rodríguez.

Técnico: José Bordalás

– Diego Simeone tem 500 jogos pelo Atlético de Madrid: 301 vitórias, 81 derrotas e 118 empates. Tem 68% de aproveitamento.

– O argentino estreou 7 de janeiro de 2012 em um empate em 0 a 0 com Málaga.

– Koke fez 440 jogos sob o comando do treinador.

– O Atlético de Madrid tem a melhor defesa de LaLiga, com apenas 5 gols sofridos. O ataque marcou 27.

– Luis Suárez marcou 8 gols em seus primeiros 11 jogos pelo Atlético, igualando Falcao Garcia.

Classificação

– Atlético de Madrid: 1° lugar, com 35 pontos

– Getafe: 14º lugar, com 17 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias:

Domingo, 03/12, 12h15*, Alavés x Atletico Madrid – LaLiga

Sábado, 02/01, 14h30*, Getafe x Real Valladolid – LaLiga

*Horários de Brasília