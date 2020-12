Atlético de Madrid vence Elche com dois de Suárez e pênalti duvidoso sobre Diego Costa para seguir líder

O Atlético de Madrid recebeu o Elche em um jogo que teve vários momentos distintos, com os dois times se alternando no comando das ações. Mas os anfitriões fizeram valer o mando e, mesmo levando certa pressão na segunda etapa, conseguiram a vitória que os mantém na ponta da tabela de LaLiga.

Após um primeiro tempo que vinha sem muitos lances de destaque, Luis Suaréz apareceu com o oportunismo de sempre para abrir o placar aos 41, completando belo cruzamento de Trippier.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O Atlético voltou para a segunda etapa contendo o ímpeto do Elche e ampliou aos 13, novamente com Luizito, que recebeu de carrasco e se esticou, no segundo pau, para completar.

O Elche, que não tinha outro porquê, buscou diminuir – e consegiu aos 19, com Boyé. O jogo então mudou de dinâmica, com o empate parecendo muito maos óbvio que um terceiro gol do Atlético.

Mas Diego Costa, que entrara cinco minutos antes no lugar de João Felix, sofreu pênalti aos 33. Ele mesmo bateu, dois minutos depois, e ampliou o resultado para o time de Madri que, mesmo sob pressão do Elche, soube manter a vantagem.

Suárez bate para fazer o seu primeiro gol para o Atlético de Madrid contra o Elche Getty Images

Atlético de Madrid 3 x 1 Elche

GOLS: Suárez 2X e Diego Costa (ATL) ; Boyé (ELC)

ELCHE: Edgar Badía; Barragán, Verdú, John Donald (Sánchez Miño), José Sánchez; Josan Ferrández (Rigoni), Marcone, Raúl Guti (Nino), Fidel; Tete, Lucas Boyé Técnico:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savić, Mario Hermoso, Renan Lodi; Koke, Marcos Llorente, Lemar (Ángel Correa), Carrasco (Saúl Ñíguez); Luis Suárez (Kondogbia), João Félix (Diego Costa) Técnico: Diego Simeone

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Foram dos 2 primeiros gols de Suárez após se recuperar de COVID-19

Com 7 gols, o uruguaio é agora artilheiro do Campeonato Espanhol

6 dos 7 gols do uruguaio acontecerem em casa

Essa foi a partida 200 de Suárez em LaLiga. Ele esteve envolvido em 224 gols nesses jogos (154 gols r 70 assistências, de acordo com a esatística da ESPN).

Suárez recebe de Trippier e toca de levinho

O Atlético abriu o placar no fim da 1ª etapa, quando o empate em 0 a 0 parecia que ia mesmo ser o resultado no volta para a segunda.

Mas aos 41, um leve toquinho de Suárez, após boa trama pela direita com Llorente e Trippier, resultou na abertura do placar

O pistoleiro amplia

Para quem achava que Luisito não tinha mais nada a mostrae, veio mais uma resposta em campo.

Carrasco cruzou da esquerda, a área percorreu toda a largura da área, e encontrou o uruguaio no segundo pau, que se esticou e balançou a rede

O Elche diminuiu

Quando o jogo parecia se encaminhar para uma vitória colchonera, o corajoso Elche diminuiu e reacendeu jogo.

A bola vem cruzada e sofre desvio na primeira trave. Na pequena área, Boyé completa e diminuiu

Pênalti?

Diego Costa recebe na área, domina, tenta avançar e… sofre pênalti?

O árbitro achou, confira:

Classificação

– Atlético de Madrid: 1º lugar, com 29 pontos

– Elche: 15º, com 14 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por LaLiga.

Terça-feira, 22/12, 13h, Elche x Osasuna

Quarta-feira, 22/12, 17h, Real Sociedad x Atlético de Madrid

*horário de Brasília