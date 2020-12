Atlético deslancha, afunda time de Ronaldo Fenômeno no rebaixamento e assume liderança de LaLiga

O Campeonato Espanhol tem um novo líder! Após um primeiro tempo fraco, o Atlético de Madrid deslanchou na etapa final e venceu o Real Valladolid por 2 a 0. A partida, válida pela 12ª rodada de LaLiga, foi realizada no Estádio Wanda Metropolitano, neste sábado (05/12). Os gols do duelo foram marcados por Lemar e Llorente.

Com o resultado, o clube da capital espanhola vai a 26 pontos e ultrapassou a Real Sociedad (24) mesmo com uma partida a menos do que o time basco.

Já o clube presidido por Ronaldo Fenômeno estacionou nos 10 pontos, em 19º lugar.

No primeiro tempo, os donos da casa pouparam alguns titulares e não conseguiram balançar as redes do Valladolid. Mesmo sendo melhores que os adversários, os colchoneros falharam nas finalizações.

Na segunda etapa, Simeone resolveu colocar João Félix e Marcos Llorente, que mudaram a cara da equipe.

O Atlético abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo. Trippier recebeu ótimo passe pelo lado direito, cruzou por baixo e Suárez não alcançou a bola, mas Lemar completou para o fundo da rede.

O segundo gol colchonero saiu 28 minutos. Llorente recebeu passe e finalizou, sem chances para o goleiro Masip.

Llorente comemora gol do Atlético de Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

Atlético de Madrid 2 x 0 Real Valladolid

GOLS: Atlético de Madrid: Lemar e Llorente

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Felipe, Hermoso, Savic, Saúl Ñíguez (João Félix), Herrera, Vitolo (Llorente), Trippier, Luis Suárez (Kondogbia), Lemar (Torreira) e Correa Técnico: Diego Simeone

VALLADOLID: Masip, Bruno, Sánchez, Martinez, Hervías, Perez (Weissman), Alcaraz, Roque Mesa, Marcos de Sousa, Jota (Toni Villa) e Plano

Técnico: Sergio González

O Atlético tem 27 jogos seguidos sem derrotas em LaLiga: 20 vitórias e 7 empates. É a sequência mais longa sequência no momento nas 5 ligas principais da Europa.

Thomas Lemar marcou um gol após 45 jogos oficiais. A última vez foi em abril de 2019, contra o Eibar, por LaLiga.

O Atlético levou apenas 2 gols em 10 jogos nesta temporada em LaLiga.

Posse de bola: Atlético 54% x 46% Valladolid.

Chutes ao gol: Atlético 15 x 13 Valladolid.

Classificação

– Atlético de Madrid: 1º lugar, com 26 pontos

– Real Valladolid: 19º lugar, com 10 pontos

Próximos jogos

Quarta-feira, 09/12, 17h*, Red Bull Salzburg x Atletico Madrid – Champions League

Sexta-feira, 11/12, 17h*, Real Valladolid x Osasuna – LaLiga

*horário de Brasília