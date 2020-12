Atlético-MG despenca, e São Paulo agora é favorito matemático ao título; veja as probabilidades

O empate sofrido no fim do jogo contra o Internacional custou caro ao Atlético-MG, que foi aos 43 pontos, na segunda posição, quatro pontos atrás do líder São Paulo mesmo com um jogo a mais que os tricolores.

Segundo o site “FiveThirtyEight”, da ESPN, especializado em projeções e probabilidades, as chances do Galo vencer o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro em 50 anos despencaram.

Com a rodada finalizada, a chance do Atlético terminar em primeiro é de 8%.

O grande favorito ao título no momento, segundo as projeções, é o São Paulo. A equipe de Fernando Diniz, que lidera a competição mesmo com um jogo a menos, tem 41% de chance de ser campeã.

O Flamengo vem logo atrás, com 35% de chances de título. O bicampeonato do Brasileiro para o rubro-negro pode salvar a temporada em que o clube investiu para criar uma hegemonia, mas até agora fracassou.

Quem aparece na terceira posição segundo as probabilidades é o Grêmio, com 10% de chance de ser campeão.

O Palmeiras tem 4% de chance de ser campeão, enquanto o Inter tem 1%.