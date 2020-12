Atlético-MG empata com o Internacional e deixa o São Paulo disparar na liderança

Atlético-MG e Internacional se enfrentaram neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direito na briga pelas primeiras posições, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. Musto, contra, e Hyron marcaram para os donos da casa, enquanto Yuri Alberto e Peglow fizeram para os visitantes.

Com o resultado, o time mineiro fica com 43 pontos na vice-liderança e vê o São Paulo, com 47, se distanciar na ponta da tabela. O Colorado, por sua vez, chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão e caiu para a sexta colocação com 38 pontos ganhos.

Pela próxima rodada, ambas as equipes voltam a campo no sábado (12). Às 17h (de Brasília), o Atlético-MG visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Mais tarde, às 19h, o Internacional recebe o Botafogo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Antes, o Colorado disputa jogo decisivo pela Copa Libertadores. Na quarta-feira (9), às 21h30, o time gaúcho encara o Boca Juniors, em Buenos Aires, pelo duelo de volta das quartas de final. A partida de ida, no Brasil, terminou com vitória dos argentinos por 1 a 0.

O jogo

Comandado novamente pelo auxiliar Leomir de Souza, já que Abel Braga foi vetado por precaução médica, o Internacional abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Marcos Guilherme recebeu de Leandro Fernández pela direita e cruzou para Yuri Alberto completar de cabeça para as redes.

O Atlético-MG não demorou a empatar. Aos dez, Eduardo Sasha tentou dominar dentro da área, mas Víctor Cuesta afastou. A bola sobrou para o zagueiro Réver, que chutou cruzado. Musto tentou tirar, mas acabou mandando contra o próprio patrimônio e deixou tudo igual.

Somando 65% de posse de bola na saída para o intervalo, o Galo dominou as ações no restante da primeira etapa. No entanto, a equipe do argentino Jorge Sampaoli não conseguiu mais criar tantas chances claras de gol. Os mineiros chegaram a marcar novamente com Vargas, mas o lance foi anulado por impedimento.

No início do segundo tempo, a equipe alvinegra chegou com perigo, mas desperdiçou a oportunidade. Keno cruzou da esquerda, Hyoran escorou de cabeça e encontrou Eduardo Sasha. O atacante cabeceou no contrapé de Marcelo Lomba, mas mandou para fora.

Hyoran, por outro lado, não perdoou. Aos 15 minutos, Keno dominou pela esquerda e fez o cruzamento na medida para o camisa 20, que se antecipou a Uendel e cabeceou bem para virar a partida, sem chances para Marcelo Lomba. A partir de então, o Atlético conseguiu administrar o resultado durante boa parte da etapa final, sem sofrer grandes ameaças.

Aos 42 minutos, porém, Peglow, que havia saído do banco de reservas pouco antes, deixou tudo igual para o Internacional. Réver tentou afastar e mandou na cabeça de Maurício, que achou o camisa 31 livre dentro da área para tocar na saída de Everson e empatar o confronto.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 X 2 INTERNACIONAL

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 06 de dezembro de 2020, domingo

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Igor Rabello, Hyoran (Atlético-MG); Musto, Marcos Guilherme, Yuri Alberto, Lucas Ribeiro, Rodrigo Lindoso, Peglow (Internacional)

GOLS

Atlético-MG: Musto, contra, aos 10 minutos do primeiro tempo; Hyoran, aos 15 minutos do segundo tempo

Internacional: Yuri Alberto, aos 8 minutos do primeiro tempo; Peglow, aos 42 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-MG: Everson; Réver, Igor Rabello e Gabriel; Guga, Allan, Hyoran (Zaracho) e Guilherme Arana; Eduardo Vargas (Marrony), Sasha (Alan Franco) e Keno (Nathan).

Técnico: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Cuesta, Lucas Ribeiro e Uendel; Rodrigo Dourado (Praxedes), Musto (Rodrigo Lindoso) e Patrick; Marcos Guilherme (Maurício), Leandro Fernández (Thiago Galhardo) e Yuri Alberto (Peglow).

Técnico: Leomir de Souza