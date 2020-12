Atlético-MG se prepara para receber o Internacional e manter a liderança do Brasileirão

De olho no confronto do final de semana, contra o Internacional, o Atlético-MG segue na preparação e aposta no fator campo para fazer a diferença. A partida válida pela 24ª rodada acontece no Mineirão, às 18h15 deste domingo.

“Estamos dentro da nossa casa e estamos sendo muito fortes aqui dentro, então, temos que levar isso em conta para que a gente possa fazer o nosso jogo bem feito e sair com a vitória”, afirmou o atleta Guga.

Como mandante, o Galo tem um total de nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O Atlético quer aproveitar a má fase do Inter para somar mais três pontos e seguir na ponta da tabela.

“É uma semana de muito trabalho. A gente sabe da importância desse jogo e acho que, daqui para frente, todo jogo tem sua importância, sua cara de final, porque a gente sabe que cada jogo vai ser muito decisivo para esta reta final de campeonato”, comentou o lateral.

“Desde a semana passada, quando voltamos, a gente já está trabalhando pensando nesse jogo. A gente sabe que o Inter não está em um bom momento, o que é normal de todo time brasileiro por conta de mudança de treinador. A gente sabe que tem essa oscilação, o treinador pensava de uma maneira, o Abel chegou e é difícil ele já mudar a maneira da equipe jogar. Então, acaba tendo essa oscilação. Temos que aproveitar diante disso, mas a gente sabe que é uma equipe muito qualificada e difícil de ser batida, pelos jogadores que tem lá porque o plantel não mudou, é o mesmo que a gente enfrentou no primeiro turno. Então, a gente sabe da capacidade que tem o Inter e, independente da fase que eles estão passando, temos que levar esse jogo com muita concentração e muito foco para que a gente possa fazer o nosso jogo bem feito”, conclui Guga.