Atlético-MG trabalha para encarar o Coritiba e encerrar 2020 com três pontos

O Atlético-MG segue treinando para enfrentar seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time recebe o Coritiba às 17 horas (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do torneio.

Esta será a última partida do Galo em 2020. Assim, a equipe busca o resultado positivo para encerrar bem o ano e seguir sonhando com o título da competição.

“No Brasileirão, todos os jogos são complicados. É uma decisão e temos que entrar em campo pensando na vitória para trazer os três pontos”, destacou o meia Calebe.

“Nessa reta final, é preciso ter atenção em tudo, cada detalhe, cada momento, para que possamos garantir os três pontos em todos os jogos que fizermos”, acrescentou.

Atualmente, o Atlético ocupa o 3º lugar do Brasileirão, com 46 pontos. Em caso de vitória, os mineiros podem ultrapassar o Flamengo, 2º colocado, e ficar a quatro pontos do líder São Paulo.