Atlético-MG vacila em casa, empata com o Internacional, e vê o São Paulo ‘escapar’ na liderança do Brasileiro

Atlético-MG e Internacional empataram por 2 a 2 neste domingo, 6 de dezembro, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Peglow para o Colorado, enquanto Hyoran e Musto, contra, anotaram os tentos alvinegros. Veja os gols abaixo.

O resultado foi muito prejudicial para ambos na luta pelo título. O alvinegro mineiro segue na vice-liderança, mas agora com 43 pontos, quatro a menos do que o líder São Paulo, que fez 47 nesta rodada. Já o Inter chegou aos 38 pontos, ocupando a sexta colocação, se distanciando do G4.

A partida foi muito disputada e, mesmo com uma equipe quase reserva, o Colorado não se intimidou e conseguiu neutralizar o Atlético na maior parte do jogo. Somente no início do segundo tempo que o Galo teve mais domínio de jogo, quando virou o jogo, porém sem segurar o resultado até o fim do confronto.

Inter com time alternativo. Fácil para o Galo? Que nada! Colorado na frente

Com apenas oito minutos de jogo, em uma falha de marcação de Igor Rabelo e Guga, Yuri Alberto conseguiu vencer toda a defesa alvinegra para abrir o placar no Mineirão. O time gaúcho mostrava que não seria fácil ser batido pelo alvinegro.

Reação rápida

Dois minutos depois, em um momento “Galo de Sampaoli”, a equipe mineira avançou em bloco e conseguiu empatar. Réver tentou o cruzamento e Musto empurrou para o fundo das redes de Lomba. Gol contra, empate atleticano. O duelo no primeiro tempo foi bem equilibrado, com algumas boas chances para ambos.

Keno com visão, gol do Galo. Hyoran vira a partida

O atacante atleticano é um “garçom” tão bom quanto é artilheiro. Em boa jogada pela esquerda, Keno dá um passe na medida para Hyoran cabecear e virar o jogo no Mineirão. O Galo voltou melhor no segundo tempo, enquanto o Colorado resolveu se defender mais. Uma escolha ruim dos gaúchos.

Sampaoli fecha o meio de campo para garantir o resultado

O Atlético não teve uma exibição ótima. Teve aplicação em campo e o Inter exigiu muito do alvinegro. Vendo esse cenário, Sampaoli resolveu congestionar o meio de campo, mas sem perder a qualidade com as entradas de Zaracho no lugar de Hyoran e Nathan, na vaga de Keno. Foi uma solução viável para o momento da partida, em que o Colorado poderia conseguir o empate. A intenção foi boa, mas na prática, não funcionou.

Outro vacilo da defesa, empate do Internacional

Allan tenta recuar uma bola para a defesa, dá um passe ruim, que Réver não domina, a bola sobrou para Peglow, que deixa tudo igual no duelo tenso no Gigante da Pampulha.

Resultado ruim em um momento chave do campeonato

Não fazer o “dever de casa” deixa o Galo a quatro pontos do líder São Paulo e obriga o time mineiro e “erro zero” nas próximas rodadas para manter as chances de título.

Próximos jogos

No sábado, 12 de dezembro, o Galo encara o Athletico-PR, às 17h, na Arena da Baixada. O Colorado entra em campo no mesmo dia, só que às 19h, diante do Botafogo, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

​

ATLÉTICO-MG 2 x 2 INTERNACIONAL

Data-Horário: 6 de dezembro, às 18h15

Estádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte – (MG)

Árbitro:Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa(RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha(RJ)

VAR:Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Marcos Guilherme(INT), Musto(INT), Hyoran(ATL), Igor Rabelo(ATL), Yuri Alberto(INT), Lucas Ribeiro(INT), Rodrigo Lindoso(INT), Peglow(INT)

Cartões vermelhos:-

Gols: Yuri Alberto, aos 8’-1ºT(0-1), Musto(contra), aos 10’-1ºT(1-1), Hyoran, aos 15’-2ºT(2-1), Peglow, aos 42’-2ºT(2-2)

Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver, Gabriel e Guilherme Arana; Allan, Hyoran(Zaracho, aos 30’-2ºT), Keno(Nathan, aos 38’-2ºT), Vargas(Marrony, aos 30’-2ºT) e Sasha(Alan Franco, aos 25’-2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado(Praxedes, aos 13’-2ºT), Musto(Rodrigo Lindoso-intervalo), Marcos Guilherme(Maurício, aos 30’-2ºT), Patrick; Yuri Alberto(Peglow, aos 30’-2ºT) e Leandro Fernandez(Thiago Galhardo, aos 17’-2ºT). Técnico: Abel Braga