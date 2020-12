Ator português de A Dona do Pedaço emplaca papel de bombeiro em terra natal · .

Par de Britney (Glamour Garcia) em A Dona do Pedaço (2019), o ator português Pedro Carvalho fará parte da novela portuguesa Amor Amor. O folhetim da emissora SIC faz primeira apresentação em janeiro, e o confeiteiro da trama de Walcyr Carrasco interpretará Serafim. Ele será um bombeiro arruaceiro que se tornará um bom moço para conquistar Cátia (Mariana Pacheco).

“Apesar de Serafim ser arruaceiro, o personagem vai fazer rir pela sua ingenuidade e falta de modos em alguns momentos”, explica Pedro. Ele também adianta que se arriscará na música para conseguir o coração da amada.

Pedro Carvalho em cena de Amor Amor

O folhetim lusitano se passará em um quartel de bombeiros, mas a trama principal também envolve a música portuguesa. A sinopse de Amor Amor é sobre um casal de músicos que se conhece desde a infância, porém, irá se separar depois um trágico acidente.

Antes do papel em Amor Amor, a última participação de Pedro Carvalho em obras portuguesa foi na novela Ouro Verde (2017) como Tomás. Depois, elese dedicou às tramas brasileiras e foi Amaro em O Outro Lado do Paraíso (2017) e o confeiteiro Abel em A Dona do Pedaço. Ele protagonizou ainda Escrava Mãe (2016), na Record, na qual deu vida ao mocinho Miguel.