Ator troca protagonista de novela das sete por carreira musical; veja o novo astro · .

Astro da temporada mais recente de Malhação, Pedro Novaes abriu mão do papel de protagonista de Cara e Coragem, novela na fila das sete da Globo. O filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes preferiu se dedicar à carreira musical –ele é baterista da banda Fuze. Em seu lugar, entrará o galã André Luiz Frambach, que também tem Malhação no currículo.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os trabalhos de pré-produção e preparação do elenco da novela das sete começarão em janeiro, com o início das gravações previsto para maio –obviamente, os planos podem mudar de acordo com a pandemia do coronavírus.

Antes de poder se dedicar à trama escrita por Claudia Souto, porém, Frambach precisará encerrar seu trabalho em Temporada de Verão, série da Netflix na qual contracenará com Giovanna Lancellotti, Gabz e o chileno Jorge López, o Valério da série espanhola Elite.

Cara e Coragem estreará na Globo no segundo semestre do ano que vem, no lugar de Quanto Mais Vida Melhor, a substituta de Salve-se Quem Puder. A história terá como foco um grupo de dublês.

A novela seria o papel de maior exposição de Novaes até o momento. O ator de 24 anos tinha no currículo televisivo apenas Filipe, protagonista da 27ª temporada de Malhação (encerrada precocemente por causa da Covid-19) e uma participação especial em Sol Nascente (2016) como a versão jovem de Vittorio, vivido por seu pai na fase adulta.

O personagem que Novaes faria em Cara e Coragem e agora ficará com Frambach seria o de um jovem profissional das cenas de ação que abre uma empresa nessa área juntamente com os papéis de Marcelo Serrado e Fabricio Boliveira. Paolla Oliveira também viverá uma dublê na história.

O elenco contará ainda com Taís Araujo, Mariana Santos e Marcos Veras. Os vilões estarão a cargo de Ícaro Silva e Ricardo Pereira.

Confira o clipe de Sonho, da banda Fuze, que motivou Pedro Novaes a deixar a novela da Globo: