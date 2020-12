Atores veteranos são cortados de gravações em Salve-se Quem Puder; entenda · .

Devido à pandemia da Covid-19, atores veteranos foram cortados de gravações em Salve-se Quem Puder, novela das sete que retorna ao ar só em 2021. Por serem do grupo de risco de contrair a forma mais grave da doença, os artistas com mais de 55 anos acabaram vetados das cenas do casamento de Alexia (Deborah Secco), uma das protagonistas da trama de Daniel Ortiz.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a decisão de cortar os atores das gravações marcadas para semana que vem é uma medida que atende aos novos protocolos de segurança impostos pela emissora a seus funcionários.

Ainda não se sabe como será explicada a ausência de familiares idosos dos noivos, como Ignácio, avô querido por Alexia e interpretado pelo ator Otávio Augusto, que atualmente está com 75 anos.

Augusto, inclusive, teve que gravar várias cenas para a novela diretamente de seu sítio no interior de São Paulo. A Globo até escalou Cristina Mullins, mulher do ator, para fazer uma participação especial na novela das sete durante a operação anti-Covid-19 da emissora. A atriz entrará na trama como Nair, irmã do avô de Alexia/Josimara (Deborah Secco), já que os dois cumprem isolamento juntos.

Os trabalhos de Salve-se Quem Puder se encaminham para a reta final após alguns percalços. Flávia Alessandra testou positivo para a Covid-19 e teve que ser afastada da novela. Agora curada da doença, ela já retomou a agenda de gravações.

Os produtores esperam encerrar tudo antes do Natal. As atrizes Vitória Strada e Juliana Paiva, intérpretes das protagonistas Kyra/Cleide e Luna/Fiona, respectivamente, já gravaram seus finais alternativos. Divididas entre dois amores, as duas vão decidir com quem ficar nos últimos capítulos.

As personagens principais também reencontrarão suas famílias após deixarem o programa de proteção a testemunhas, já que a vilã Dominique (Guilhermina Guinle) será presa e castigada.

Escrita por Daniel Ortiz, mesmo autor de Haja Coração –novela reprisada que ocupa a faixa das 19h atualmente, Salve-se Quem Puder terá só mais 53 capítulos, totalizando 107. Antes da pandemia, a trava previa 155 episódios da saga de Alexia, Kyra e Luna.