Atriz de As Five rompe com as estatísticas dentro e fora de Malhação · .

Em As Five, Ellen representa as jovens negras que conquistaram o primeiro diploma do ensino superior para as suas famílias. Intérprete da personagem, Heslaine Vieira também rompeu com as estatísticas de Malhação. Ao lado de Aline Dias, ela é uma das duas atrizes negras que protagonizaram o folhetim adolescente em 27 temporadas.

Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que as mulheres entre 25 e 44 anos dedicam mais tempo do que os homens à educação, mas o percentual de brancas (23,5%) com ensino superior completo é mais do que o dobro de pretas e pardas (10,4%).

“Ellen não faz mais parte das estatísticas em vários quesitos. Ela está morando em Boston, nos Estados Unidos, realizando um de seus maiores sonhos. Quantas pessoas podem fazer sequer um curso de inglês, que é caro para caramba? Ela está ocupando lugares que eram até então de homens brancos, mas isso não me surpreende”, avalia a artista ao ..

A intérprete revela que esperava o salto dado pela sua personagem. Em Malhação – Viva a Diferença (2017), a irmã de Anderson (Juan Paiva) já mostrava a sua capacidade e estava à espera apenas de uma oportunidade –ela agarrou com unhas e dentes a bolsa de estudos em um dos melhores colégios particulares de São Paulo.

“A Ellen continuou muito determinada. Isso é uma coisa que eu sempre vou me orgulhar. Claro, ela tem as suas contradições como toda a geração Z que vive essa experiência de tentar transformar ou se encaixar nesse mundo”, salienta a jovem de 25 anos.

Custo alto

A produção de Cao Hamburger também mostra o outro lado da moeda de tantas conquistas com os sacrifícios que Ellen fez para conquistar o seu espaço no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). A garota ainda precisa provar a todo momento a sua competência e, para isso, chega a abusar de estimulantes para cumprir prazos absurdos.

A retomada do vínculo com as amigas de adolescência vai mostrar outro caminho para a neta de Das Dores (Ju Colombo). Esses laços afetivos também foram fundamentais para que Heslaine atravessasse o período mais crítico da pandemia de coronavírus (Covid-19)

“Eu resgatei amizades da época de escola que, com a rotina acelerada, não tinha tempo ou condição de manter. Tem muita coisa acontecendo online, entre encontros e celebrações. Eu participei do pedido de casamento de dois amigos, por exemplo. Esse momento de solitude nos fez reencontrar esses vínculos”, pondera a atriz.

