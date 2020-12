Atriz de Bumblebee será aprendiz do Gavião Arqueiro em série do Disney+ · .

Hawkeye, a série focada no Gavião Arqueiro que será exclusiva do Disney+, finalmente escalou a atriz que interpretará Kate Bishop, a aprendiz do herói. Hailee Steinfeld (Bumblebee) é o mais novo nome a integrar o elenco estelar da Marvel. Seu nome já percorria as redes sociais como uma potencial escolha de Kevin Feige, o chefão do estúdio.

Hailee foi fotografada nesta quarta (2) em Nova York, durante as gravações da série ao lado de Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro desde Thor (2011). O herói passou a integrar o elenco dos Vingadores no primeiro crossover do grupo, em 2012, e desde então é um dos principais pilares da equipe.

A introdução de Kate Bishop no Universo Marvel era muito aguardada pelos fãs desde que o estúdio anunciou que a personagem seria apresentada em Hawkeye, ainda durante a San Diego Comic-Con em 2019.

Criada pela dupla Allan Heinberg e Jim Cheung para os quadrinhos, Kate foi a primeira mulher a assumir o manto do Gavião Arqueiro e se tornou uma das personagens favoritas dos fãs. Nascida em uma família rica, a jovem decide começar a lutar contra o crime após sofrer um ataque no famoso Central Park, em Nova York.

Nos quadrinhos, a personagem já integrou o time dos Jovens Vingadores (espécie de equipe mirim dos heróis da Marvel) e abraçou Clint Barton, o Gavião original, como seu mentor.

Hawkeye é uma das muitas séries do Disney+ com ligação com os filmes da Marvel que têm lançamento previsto para 2021. WandaVision já está pronta e faz primeira apresentação em janeiro do ano que vem, enquanto produções como She-Hulk e Ms. Marvel já começaram os trabalhos de escalação do elenco e a rodarem cenas.

Veja abaixo as primeiras fotos de Hailee como Kate Bishop: