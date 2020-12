Atriz Rita Guedes confessa que contraiu Covid-19 por descuido após sair com amiga · .

No ar na reprise de Flor do Caribe na faixa das seis da Globo, Rita Guedes confessou que contraiu a Covid-19 por um descuido após sair com uma amiga. “Tirei a máscara e troquei umas palavras com uma amiga, que estava distante. Foram menos de dez minutos”, admitiu a intérprete a personagem Doralice na trama de Walther Negrão.

A atriz de 48 anos explicou que fez a quarentena de forma rígida, mas que decidiu dar uma saída para ver uma amiga em um café. “Pelas contas, foi quando me contaminei. Tudo me leva a crer que foi nesse dia”, declarou a artista, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

“Isso acendeu um alerta e falei com meus amigos. Às vezes a pessoa pensa: ‘Vou tirar a máscara para falar no telefone, é rapidinho’. Mas é exatamente nesse momento que a gente pode se contaminar. É um segundo mesmo de descuido”, avaliou ela.

Segundo a atriz, sua recuperação foi até que rápida. “Eu tive sintomas por dois dias. No primeiro, foram mais fortes. Muito cansaço, uma dor de cabeça insuportável. Nunca tive nada parecido. Não tive febre nem falta de ar, mas sair da cama para ir ao banheiro já me cansava. Aí fui fazer o exame e deu positivo”, contou.

“Depois desses dois dias, não senti mais nada. Me cuidei bastante. Fiquei assustada, porque essa doença é uma incógnita, algo que a gente não conhece. Cada vez que recebo uma nova informação, procuro checar e passar para frente”, alertou a intérprete de Manuela na série Arcanjo Renegado, do Globoplay.

“Quando peguei [o novo coronavírus], comentei com meus familiares, e todo mundo falou: ‘Rita, mas você é tão certinha, como pode?’. Foi um vacilo, uma besteira. A gente tem que respeitar esse vírus. É algo que mata e dá sequelas seríssimas”, avisou Rita, que critica quem não está levando a pandemia a sério.

“A pandemia não acabou. Com outros vírus, a gente já sabe o que fazer e o que vai acontecer. Mas, com este, pode ter um quadro que evolua para uma situação muito grave. Ou não. Vai pagar para ver? Eu não quero. Se todas as pessoas tiverem essa mentalidade, a gente consegue erradicar com facilidade”, concluiu a estrela.