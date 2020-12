Atrizes trocam xixi de bode por vacina contra coronavírus em especial da Globo · .

Um dos quatro episódios de Amor & Sorte (2020), Gilda e Lúcia ganha continuação nesta sexta (25) em um especial de Natal que volta a reunir Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Além de mãe e filha, o bode que roubou a cena na série de Jorge Furtado também dará as caras no episódio. O animal selvagem, porém, foi trocado por um “ator profissional” para contar uma história que se passa após o término da pandemia de coronavírus (Covid-19).

O mascote que roubou a cena no primeiro capítulo pertencia a um dos vizinhos da família, que passou quatro meses isolada na região serrana do Rio de Janeiro. “É um bode do interior, com chifre de entidade grega. Ele é meio um fauno, quase arcaico e terrível. Até xixi em cena ele já fez”, entrega a mulher de Andrucha Waddington.

Com carisma inegável, o caprino assegurou um lugar no spin-off com direito até a nome estampado no título Gilda, Lúcia e o Bode. A emissora, contudo, preferiu apostar em uma versão mais domesticada para contracenar com as atrizes agora nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

“Até a roupa da gente ficava impregnada com a catinga daquele bode, então houve uma troca de atores. O segundo veio até perfumado”, entrega a veterana de 91 anos, que deixou o isolamento para rodar os episódios ao lado da mesma equipe que fez o especial Sob Pressão: Plantão Covid (2020).

Torres avalia que, desta vez, as intérpretes não precisaram pegar no batente com os bastidores da gravação por conta do maior número de profissionais. Mas nem por isso o perrengue foi menor. “Tinha aquela coisa horrível daquele teste [RT-PCR, que usa hastes flexíveis]. A gente fazia três vezes por semana. Tinha todo um protocolo para ninguém ficar doente”, rememora a comediante.

Vacina

Desta vez, o público acompanhará Gilda (Fernanda Montenegro) de volta a sua casa na zona sul do Rio de Janeiro depois de finalmente tomar a vacina contra o Sars-Cov-2. A crise sanitária, no entanto, deixará a família na pior, já que Lúcia (Fernanda Torres) terá perdido o emprego –sem contar o bode, que será desalojado junto com a família.

O elenco conta ainda com Arlete Salles e Joaquim Torres, neto de Montenegro, que reprisará o seu papel como o caipira encarregado de cuidar do animal. “Ele não vingou porque eu ou a mamãe o empurramos, mas os autores gostaram da participação lá atrás”, assegura a atriz de 55 anos.

Ela ressalta que a produção não abordará o vírus, ainda mais em um cenário em que as pessoas estão exaustas psicologicamente da pandemia. “Não vamos falar de Covid-19 no meio do Natal. Ninguém aguenta mais. O assunto é dinheiro, que é a questão do próximo ano”, adianta a humorista.