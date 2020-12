Attack on Titan 4ª temporada: 10 fatos que ainda podem acontecer no anime

O anime Attack on Titan, também conhecido como Shingeki no Kyojin, chegou à sua 4ª temporada, que é a última do seriado. O programa é inspirado no mangá homônimo, que foi escrito por Hajime Isayama, e é exatamente a partir das histórias em quadrinhos que se pode ter uma ideia de como deve ser encaminhado o final da série.

Os fãs que conhecem o mangá devem ter uma boa ideia do que vai passar nos próximos episódios, porém, para aqueles que estão acompanhando apenas o anime, o Minha Série decidiu listar 10 fatos que ainda podem acontecer nesta 4ª temporada de Attack on Titan.

Cuidado com os spoilers.

10. Um salto no tempo

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

No anime, a história pula alguns anos e vai parar em um futuro distante. E, pelas imagens que foram divulgadas no trailer, pode-se esperar que o mesmo vai acontecer no seriado, já que mostra Eren com uma aparência mais velha e Reiner envelhecido (com barba).

9. Novos personagens

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

Assim como o salto temporal, os novos personagens são outra possibilidade confirmada pelo trailer da 4ª temporada do anime. A expectativa é de que os fãs conheçam um pouco mais de Gabi, prima de Reiner, e os amigos dela, que estão na zona de internamento eldiano de Marley se preparando para serem a próxima geração de guerreiros Titãs.

8. Mudança de perspectiva

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

A nova season também deve trazer uma mudança na narrativa do anime. Isso porque agora a história vai se passar em Marley e deve acompanhar a perspectiva de Reiner, bem como de alguns companheiros.

Pelo tempo ser curto, não se sabe se o seriado vai passar tanto tempo por Marley igual ao mangá, mas pode-se esperar para entender um pouco mais sobre a história, os amigos, a família e o sucessor de Reiner.

7. O mundo de Attack on Titan será expandido

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

O final da 3ª temporada deixou um gancho perfeito para a expansão do mundo do anime, já que, pela primeira vez, vemos Eren e os amigos entendendo que existe um enorme mundo do lado de fora dos muros da cidade. Além disso, a ideia de apresentar os conceitos de Marley e Eldia já estaria expandindo muitos horizontes para os fãs.

6. Guerra para todo lado

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

Os fãs do anime podem esperar muitos conflitos e tensão na 4ª season do seriado. Isso porque as cidades de Marley e Eldia estão completamente em guerra e, além disso, existe a missão do Corpo de Investigação, que precisa manter Eren longe de Beltrot e Reiner. Novo armamento e uma formidável batalha final estão chegando.

5. Teremos um Eren sanguinário

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

O mangá deixa bem claro: Eren deve seguir um destino extremamente sombrio na 4ª temporada de Attack on Titan. O protagonista nunca foi exatamente um herói, e a narrativa da história vem construindo um sentimento de vingança no personagem. Não seria uma surpresa ele acabar o seriado como um vilão ou anti-herói.

4. Morte de personagens importantes

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

Quando o assunto é guerra, não podemos deixar de esperar fins trágicos de personagens importantes ou adorados pelo público. O mangá, que ainda não terminou a história, já apresentou algumas mortes chocantes e é bem provável que o mesmo acontecerá no seriado.

3. O retorno de um personagem importante

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

Se você acha que a Annie Leonhart foi esquecida, reconsidere isso. O trailer mostra uma cena de Armie ajoelhado em frente a uma Annie congelada, uma ideia confirmada nos mangás, que mostraram ela sendo mantida no gelo.

O hype para a última season só deve aumentar, já que isso dá uma ideia de que o roteiro não deixará pontas soltas na história.

2. Mais detalhes sobre os Titãs

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

A 3ª temporada trouxe algumas revelações sobre a sombria origem dos titãs. Por conta disso, é de se esperar que a nova season aprofunde ainda mais na história deles. Com o foco em Merley, o retorno de Annie e a reflexão de Reiner, é provável que novos detalhes sobres os titãs e os portadores venham à tona antes do fim.

1. Muita, mas MUITA ação!

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

Mesmo com o mangá ainda não concluído, não existem dúvidas de que Attack on Titan não deve deixar “a peteca cair”. A última temporada deve trazer muita ação e suspense no enredo, finalizando a série com o mesmo selo de qualidade das seasons anteriores.

A 4ª temporada de Attack on Titan já está disponível no Funimation e na Crunchyroll.