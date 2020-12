Atual namorado de Lívia Andrade é acusado de estupro e agressão pela ex-mulher · .

Pétala Barreiros, ex-mulher de Marcos Araújo, novo namorado de Lívia Andrade, acusou o ex-marido de estupro e agressão. Nesta terça-feira (29), após o empresário afirmar que a influenciadora descreveu o relacionamento de maneira “mentirosa e equivocada”, ela rebateu o posicionamento e tornou público os supostos crimes cometidos pelo dono da AudioMix.

“Você quer começar sobre o processo de estupro quando eu tinha 14 anos ou pela Lei Maria da Penha sobre agressões físicas? Tem processo também que eu peço auxílio para o Lucas e para mim porque o Marcos nunca permitiu que eu estudasse ou trabalhasse. Ele tinha um ciúmes doentio e qualquer coisa que eu fizesse, ele não aceitava”, disse ela nos Stories do Instagram.

A história do ex-casal ficou conhecida pelo público ontem (28), quando a ex-contratada do SBT foi apontada como suposta amante do empresário, no período em que ele ainda era casado com a influenciadora.

Depois que o novo casal foi visto em férias de fim de ano em Tulum, no México, o burbinho começou a circular no perfil Garoto do Blog, do Instagram, e foi publicado pela revista Quem.

Como ex-mulher de Araújo, Petála se pronunciou sobre o assunto pela primeira vez em suas redes sociais e disse que sabia que estava sendo traída por Marcos. Durante a sequência de vídeos, ela não citou nominalmente Livia Andrade.

No entanto, a influenciadora também afirmou que decidiu se separar do empresário depois de ter descoberto a traição do ex-marido. E, apesar de estar grávida dele na época da separação, Marcos pediu um teste de DNA para o novo herdeiro e ainda não visitou a criança. Lucas nasceu em novembro.

Em respostas às afirmações da ex-mulher, Marcos publicou uma série de prints de transações financeiras entre ele a mãe de Pétala, Eunice Barreiros, para esclarecer que está em dia com o pagamento da pensão dos filhos.

“Arco com minhas responsabilidades, como pensão além de moradia, escola, plano de saúde para as mães e meus filhos. Caso haja interesse, procurem a minha assessoria jurídica”, completou o empresário em seu Instagram. No entanto, algumas horas após a publicação, ele apagou o conteúdo da rede social.

Desabafo nos Stories

Em resposta a postagem do ex-marido, Pétala veio a público para contar sua versão do relacionamento. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a modelo explicou que viveu um relacionamento abusivo com Araújo e o empresário só arcou com a pensão do filho mais velho Lorenzo, de 6 anos, por determinação judicial.

“Vou falar tudo o que vem acontecendo e não vou mais deixar você me difamar como você faz desde que eu tinha 14 anos. Mas você lembra que quando eu tinha 14 anos eu não tinha maturidade, eu não tinha entendimento, e a única coisa que eu fiz vou me esconder? Agora eu não sou mais aquela menina e vou me pronunciar. Por onde você quer começar?”, indagou.

A modelo disse que conheceu o empresário aos 14 anos e engravidou dele logo em seguida: “Os comprovantes de pensão estão no nome da minha mãe porque, quando a juiza determinou que fosse pago a pensão do Lorenzo, eu ainda era uma criança. Tinha 15 anos e não tinha uma conta bancária”.

Em seguida, ela explicou que apesar de Araújo ter publicado prints de depósitos com o valor da pensão mensal de Lorenzo, o empresário não quitou dívidas relacionadas a educação e a segurança do filho mais velho –como a mensalidade da escola da criança, do condomínio em que Pétala vive com a família e as taxas do carro utilizado para o deslocamento do pequeno.

“E por que você não postou nada referente ao Lucas ou referente a mim, sua ex-mulher?”, questionou Petála. No desabafo, ela afirmou que o ex-marido também não a ajudou com os custos da gravidez de Lucas.

“Todos os custos da gravidez foram pagos pela minha mãe. O Marcos entrou na Justiça contra, ele pediu o divórcio, teste de DNA e ofereceu três mil reais pra mim e para o Lucas. Mas ele esqueceu de citar que só de vinho custa mais de 30 mil reais e isso ele não fala”, disse ela.

Traições e descaso

No desabafo, Pétala também relatou o término conturbado com o empresário: “A gente tinha um apartamento em Goiânia (GO), onde ficávamos, onde o Lorenzo ficava. Quando terminei e ele [Marcos] quis voltar, eu não quis voltar. Ele tirou todas as minhas coisas e do Lorenzo de lá. Também tinham algumas coisas da minha loja. Ele tirou tudo e colocou em um depósito”.

Em seguida, ela mostrou um vídeo em que objetos estão armazenados em sacos de lixo e amontoados dentro do depósito. A influenciadora publicou uma imagem em que mulheres aparecem nuas ao redor de uma mesa, o que supostamente seria uma orgia sexual promovida pelo ex-marido no apartamento após a retirada dos objetos de Pérola e Lorenzo.

No final do desabafo, Pétala disse que não tinha a intenção de expor esse conteúdo na rede social e ameaçou o ex: “Se você continuar atacando os meus filhos, expondo a minha família dessa forma, vou expor mais coisas e você sabe que as outras coisas são piores do que isso que postei.

O . entrou em contato com Marcos Araújo e com a AudioMix, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Confira o desabafo de Pétala Barreiros na íntegra: