Atual presidente, Leco fala sobre fim de sua gestão: “Saio com muita tranquilidade”

O atual presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, concedeu uma rápida entrevista à imprensa após votar nas eleições presidenciais do clube, neste sábado, no estádio do Morumbi. Bastante criticado pela torcida, o mandatário tricolor garantiu que realizou uma gestão bastante positiva ao longo dos mais de cinco anos no cargo.

“É um sentimento bom, gratificante. Saio com muita tranquilidade, ciente e convencido de que consegui fazer uma gestão muito positiva para o São Paulo nessa transição, onde houve práticas muito rigorosas e verdadeiras no sentido da profissionalização e nos cuidados com a boa administração do clube. Estou tranquilo, muito bem, desejoso de que tudo aquilo que foi preparado seja colhido agora pela próxima administração”, afirmou Leco.

Leco vive suas últimas semanas como presidente do São Paulo

O atual presidente do São Paulo não revelou em quem votou, mas é pública a rixa que possui com Roberto Natel, atual vice-presidente do clube e candidato à presidência pela chapa “Resgate Tricolor”. De qualquer forma, ele aproveitou para dar um conselho ao próximo presidente são-paulino.

“Que ele cuide do São Paulo com amor e com muita lisura, com foco muito bem definido naquilo que é o projeto maior do São Paulo, que é de grandeza”, disse.

Já em relação ao sucesso recente do Tricolor, que lidera o Campeonato Brasileiro de forma isolada e está na semifinal da Copa do Brasil, Leco não escondeu a satisfação, ainda que não comemorará os possíveis títulos como presidente do São Paulo.

“É um bom momento da minha gestão, porque é uma conclusão de um trabalho longo, e tem um aspecto muito relevante que é a equipe de futebol respondendo de uma forma muito positiva. O futebol era motivo de críticas porque o futebol é passional, irracional, e as respostas não são controladas. Agora a torcida do São Paulo está realmente feliz e eufórica”, concluiu.