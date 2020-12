Atualidades: Filmes sobre política de drogas e a violência urbana 

Diversos assuntos fazem parte dos temas atuais de grande relevância. Dois sempre estão presentes na lista: política de drogas e a violência urbana.

As drogas e a violência urbana fazem parte das sociedades desenvolvidas, mas principalmente de países subdesenvolvidos que sofrem com a falta de infraestrutura, oportunidades e desigualdade social.

Presente nos quatro cantos do mundo, esses dois temas são cobrados em provas de concursos públicos, vestibulares, assim como no Enem.

Dessa forma, selecionamos três filmes que abordam os temas das drogas e a violência para auxiliá-los no plano de estudos.

Dicas de Filmes que abordam as drogas e a violência urbana

Temas atuais tendem a aparecer em questões de avaliações, assim como na redação, por isso selecionamos três filmes para melhor entendimento sobre a questão das drogas e a violência urbana, veja!

5x Pacificação (2012)

Tema: Violência Urbana

O longa busca retratar o processo de implantação de Unidades de Polícia Pacificadoras “UPPs” no Rio de Janeiro sob os olhares de jovens cineastas que vivem nas comunidades.

Além disso, demonstra como funcionam as UPPs nas comunidades do Rio de Janeiro de uma maneira diferente do que se vê nos meios de comunicação.

O filme busca examinar as UPPs de uma forma diferente, sob o ponto de vista dos moradores da comunidade que vivem a realidade da violência urbana no dia-a-dia.

Quebrando o Tabu (2011)

Tema: Drogas e políticas públicas sobre narcóticos

Os Estados Unidos influenciaram o mundo a declarar guerra contra às drogas, em um movimento para deixar o mundo livre de narcóticos.

No entanto, cada vez mais os danos causados pelas drogas só aumentam na sociedade. Abusos, extrema violência, fortalecimento de facções criminosas, formação de cartéis poderosos, guerras, acabam sendo resultados de uma extensa batalha.

O documentário, Quebrando o Tabu, escuta diversas pessoas do mundo todo sobre possíveis soluções, mudanças de posturas, entre outros pontos de vista.

Por fim, pessoas comuns e personalidades como ex-presidentes e médicos renomados contam suas experiências acerca do tema.

Referendo (2012)

Tema: Porte de Armas

O documentário busca demonstrar como o plebiscito polêmico acabou dividindo opiniões sobre o desarmamento do povo brasileiro.

Afinal, a questão central da votação buscava escolher se o povo deveria ser desarmado. Por fim, o plebiscito sobre o desarmamento envolveria a proibição de compra e venda de armas de fogo no país, tal qual a entrega de armas de fogo pela população civil.

O filme torna-se importante para reconhecer a importância de um referendo e escolha da população respeitando a democracia. Assim como, trata-se de um tema atual, sobretudo após medidas tomadas pelo atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.