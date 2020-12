Atualização do PS5 corrige problemas em fila de downloads

O PS5 ganhou uma nova atualização do sistema nesta quarta-feira (9). Entre as novidades, há uma correção para o problema de download de jogos que não eram concluídos. O PS4 também ganhou uma atualização, mas opcional, onde agora é possível desativar o áudio do chat de um jogo – essa configuração não se aplica as conversas em uma party.

A atualização 20.02-02.30.00 do PS5 traz uma série de melhorias e correções ao sistema do console. Entre elas, uma correção para o problema que atingia jogadores na hora de fazer download de games e aplicativos.

PS5 ganhou atualização para correção de bugs e melhorias no sistemaFonte: PlayStation

Outras melhorias são em relação a estabilidade da conexão em alguns roteadores Wi-Fi, e correção de problemas pontuais em relação a entrada de textos em alguns jogos do PlayStation 4.

Já no PS4, a atualização 8.03, que é opcional, permite que você desative o chat de voz de dentro dos jogos. Vale ressaltar que essa opção desliga apenas os chats próprios dos games, e não interfere no bate papo em grupo por meio de uma Party.