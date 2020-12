‘Atura ou surta’: Marinho responde comentário racista após classificação

Após o Santos derrotar o Grêmio pelo placar de 4 a 1, jogando na Vila Belmiro, e se classificar para a semifinal da Copa Libertadores da América, o atacante Marinho foi às redes sociais para rebater um ato racista de uma torcedora.

Na última semana, quando Grêmio e Santos ainda se enfrentavam pelo primeiro jogo das quartas de final, em Porto Alegre, uma torcedora (supostamente do time gaúcho) comentou em sua rede social: “Marinho está na profissão errada, Globo contrata ator nego [sic]”.

Já na noite da última quarta-feira (16), após conseguir a classificação, o atacante do Santos usou o Instagram para responder. Ele postou o comentário racista em seus stories e ainda escreveu: “O ator negro foi contratado pela Globo! Para a semifinal da Libertadores. Atura ou surta!”.

O Santos está de volta às semifinais da Libertadores depois de oito anos. A última vez que o Alvinegro chegou a essa fase foi em 2012, quando foi eliminado pelo campeão Corinthians. O Peixe aguarda agora o confronto entre Racing e Boca Juniors para saber quem enfrenta na sequência do torneio continental. O Racing venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em casa.