Audi prepara carro elétrico autônomo com design ‘revolucionário’

A Audi está desenvolvendo um novo modelo de carro elétrico autônomo que promete apresentar um design completamente diferente das demais opções da marca. O projeto foi revelado pelo chefe de design da montadora alemã Marc Lichte, em entrevista à revista Car and Driver, publicada no último dia 12.

O veículo revolucionário faz parte do Projeto Artemis do Grupo Volkswagen, que também produzirá automóveis eletrificados de luxo e alto desempenho para a Porsche e a Bentley, outras marcas do conglomerado alemão, utilizando a nova plataforma modular Premium Platform Eletric (PPE).

Desenvolvido para percorrer longas distâncias sem a necessidade de qualquer intervenção humana, o modelo atende pelo codinome “Landjet”. Mas por enquanto, não há nenhuma informação a respeito deste avançado sistema de condução autônoma nem sobre o motor movido a eletricidade.

O conceito Audi Aicon deve servir de inspiração para o novo Landjet.Fonte: Audi/Divulgação

Enquanto a montadora mantém sigilo sobre os aspectos técnicos da versão, especulações dão conta de que ele possa ter o mesmo alcance prometido para o Audi Aicon, conceito apresentado durante o Salão do Automóvel de Frankfurt em 2017, cujo design também pode servir de inspiração para o modelo em desenvolvimento. Caso isso se confirme, o Landjet teria uma autonomia de 800 km.

Sedã Coupé ou Shooting Brake?

Conforme rumores, a Audi está dividida entre dois formatos de carroceria para o seu novo “carro elétrico revolucionário”. Uma das possibilidades seria o sedã coupé, enquanto a outra é o conceito shooting brake, que mescla características de sedã, perua e esportivo.

Independente da escolha por parte da fabricante, ele deverá contar com um amplo espaço interno para os passageiros, proporcionado pela configuração 100% elétrica do motor, trazendo três fileiras de assentos.

O lançamento do Audi Landjet está previsto para 2024, chegando para concorrer com modelos como Mercedes-Benz EQS, Cadillac Celestiq, BMW i7 e Jaguar XJ. Os carros da Tesla com foco em viagens de longa distância também estão entre os alvos da novidade.