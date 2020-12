Áudios do VAR de Libertad x Palmeiras são divulgados pela Conmebol; tapa em Veiga é ignorado

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (10), os áudios do VAR do empate entre Libertad e Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores.

O primeiro diálogo divulgado pela entidade foi no momento do possível pênalti em Rony, no início da partida. O responsável pelo árbitro de vídeo, Mauro Vigliano, descreve o lance como natural.

– Vejo que o de verde vai correndo e se choca com o de branco, que está com os braços abertos, mas eu não vejo que o de branco proponha o choque. Vejo que o defensor tem os braços abertos, e o atacante vai até os braços, assim tem um contato do braço com o rosto naturalmente.

O juiz da partida, porém, optou pela revisão “para ficar tranquilo” e, após assistir novamente à jogada, entendeu que não houve contato faltoso.

>> CONFIRA O CHAVEAMENTO COMPLETO DA LIBERTADORES 2020

Outra conversa publicada ocorreu nos momentos finais do jogo, numa possível mão de Luan dentro da área. O árbitro, no momento do acontecimento, afirmou que a bola bateu nas costas do defensor. A equipe do VAR, por sua vez, pediu “atenção para uma possível bola na mão”, mas, após a revisão, concordou com a marcação de campo.

O lance mais polêmico do confronto, o tapa de Cáceres em Raphael Veiga, porém, não foi mencionado nas conversas publicadas pela Conmebol.

Após uma partida marcada por uma arbitragem polêmica, o Palmeiras reencontra o Libertad, no Allianz Parque, na próxima terça-feira (15), às 21h30. O Verdão não contará com o meia Lucas Lima, que foi expulso no primeiro jogo.