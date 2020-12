Aumento de casos de Covid-19 no Rio acende alerta na Globo; saiba mais · .

O aumento de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro acendeu um alerta na Globo: talvez seja necessário reduzir as atividades em estúdio como medida de segurança contra o vírus. A emissora estuda a possibilidade de diminuir o ritmo de gravação de séries e novelas –produções que exigem equipes com muitas pessoas.

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt, do jornal Extra, a Globo pretende reduzir a produção de novelas e séries inéditas a partir do dia 4 de janeiro, com a intenção de retomá-las apenas quando a vacinação contra o novo coronavírus começar no Brasil.

As próximas novelas Um Lugar ao Sol, da faixa das nove, e Nos Tempos do Imperador, das seis, devem ter seus trabalhos interrompidos mais uma vez.

Ao ., a Globo afirmou em nota que os trabalhos nos Estúdios Globo seguem cumprindo o protocolo de segurança, mas ressaltou que está ciente do avanço da doença que já matou quase 180 mil pessoas só no Brasil.

“Continuamos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da Covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias”, declarou a Comunicação da emissora.

Ainda segundo a coluna do Extra, a Globo entende que o aumento no número de casos da doença pode acarretar no atraso das gravações se funcionários forem infectados também, além da causar estresse e custo para manter a operação de guerra armada nos bastidores para conseguir voltar com a produção de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, por exemplo.

Apesar dos protocolos, diversos atores contraíram a doença ao longo do caminho, como Jéssica Ellen, Flávia Alessandra,Rafael Cardoso e Rodrigo Simas.

Então, a alternativa mais óbvia encontrada pela emissora é reduzir ao máximo o número de funcionários circulando dentro dos Estúdios Globo.

Outro fator levado em consideração pela direção do Entretenimento é que a intenção de concentrar esforços no BBB21, que oferece a possibilidade de controle maior da doença entre o elenco e a produção, além de gerar bons retornos financeiros aos cofres da Globo. A nova edição do reality deve estrear em janeiro na TV.