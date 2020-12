Automatização – Identificação do Gargalo

Identificação automatizada do gargalo

Identifique o gargalo de forma automatizada, através de identificação otimizada por sistemas inteligentes que identificam os gargalos nas etapas dos processos.

Certamente essa otimização facilita a rotina das empresas, uma vez que torna mensuráveis processos administrativos.

Inteligência artificial na gestão holística

A inteligência artificial na identificação do gargalo permite que a empresa verifique quanto tempo cada atividade irá levar para ser executado. Por isso, esses sistemas ajudam as empresas a realizar a gestão de forma holística.

Através da inteligência artificial é possível programar a execução, ao passo que o sistema avise a você sobre o gargalo, bem como quando houver a finalização da tarefa.

Exemplo de identificação do gargalo no processo administrativo

Por exemplo, uma atividade administrativa pode ser identificada como uma tarefa que leva 3 dias para terminar a sua etapa do processo. Sendo assim, quando comparadas às demais tarefas, que levam horas, aí está o seu gargalo administrativo.

Impacto na receita e engajamento na descoberta do gargalo

É possível analisar a identificação do gargalo de processo em todas as tarefas de uma empresa. Atualmente as empresas estão mais engajadas em descobrir os gargalos internos, haja vista que isso impacta na receita da empresa.

Por isso, existem empresas que contratam profissionais para essa identificação do que está atrasando seus processos em todas as áreas: Logística, Desenvolvimento de Software, Atendimento ao cliente, enfim.

A identificação do que causa esse impacto negativo determina a capacidade da empresa quanto às novas maneiras de atuação, bem como sobre aderir novos clientes.