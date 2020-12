Autoridades suspendem envolvidos em suposta fraude no exame de cidadania italiana de Luis Suárez

Na última janela de transferências europeia, Luis Suárez ficou muito próximo de ser jogador da Juventus. Entretanto, o atraso no processo da obtenção do passaporte italiano atrasou e o atacante uruguaio viu a chance ir por água abaixo. O assunto, porém, ainda vem dando o que falar.

Nesta sexta-feira (4), de acordo com a imprensa italiana, foram suspensos pelas autoridades do país os envolvidos numa suposta fraude envolvendo o exame de cidadania do jogador, que é casado com Sofia Balbi, que é italiana. A punição vale por 8 meses.

Todos os envolvidos trabalhavam na Universidade para Estrangeiros de Perugia. Foram suspensos a reitora, Giuliana Grego, a diretora Simone Olivieri e todos os professores que interrogaram Suárez no exame. A investigão foi concluída pela Procuradoria local.

Segundo conclusão da mesma, o conteúdo da prova foi previamente comunicado ao atacante, o que interferiu diretamente no resultado.

A imprensa italiana ainda afirma que a Juventus, que também está sendo investigada, estava ciente do que estava acontecendo e que tudo teria sido feito a pedido do clube de Turim, que naquela época tentava contratar Suárez junto ao Barcelona. O destino do atacante acabou sendo o Atlético de Madrid.