Auxiliar do Basaksehir revela que recebeu apoio de Neymar no vestiário e cobra punição por racismo

O auxiliar técnico do Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, disse que é preciso “haver consequências” ao quarto árbitro da partida contra Paris Saint-Germain, em Paris, pela Uefa Champions League. O duelo foi interrompido depois que Webo sofreu um suposto ataque racista. Os jogadores de ambos os times abandonaram o campo e o duelo só foi recuperado no dia seguinte, com nova equipe de arbitragem.

A Uefa abriu um processo disciplinar para investigar a conduta do quarto árbitro, o romeno Sebastian Colțescu.

“Já sofremos [abuso racista] em outros campos, muitas vezes”, disse Webo. “Mas vir de um árbitro é um algo novo e tem de haver consequências.”

O incidente ocorreu depois que Webo recebeu cartão vermelho por protestar contra uma decisão do árbitro. A acusação é que Coltescu se referiu à cor da pele de Webo para apontá-lo ao árbitro Ovidiu Hategan antes de ser expulso, dizendo “É aquele negro” (em tradução livre).

“Eu não fui o único lá, havia quatro [da equipe técnica do Basaksehir] lá e então ele [Coltescu] disse ‘aquele negro'”, disse Webo, ex-jogador da seleção de Camarões.

“O tom era agressivo. Não ouvi claramente o que ele disse, mas meu treinador [Okan Buruk] ouviu e disse a ele: ‘Por que você está se referindo a ele como o negro?’ Ele poderia ter dito o terceiro cara ou o penúltimo e daria no mesmo’”, continuou.

Volante brasileiro naturalizado espanhol falou com exclusividade com o ESPN.com.br

“Eu fiquei com raiva e perguntei a ele por que você disse ‘aquele negro?’ Ele não disse nada, apenas olhou para mim.”

Webo acrescentou que em nenhum momento ele ou a equipe técnica de Basaksehir insultaram o quarto árbitro. Ele não sabia que o jogo seria suspenso.

“Fui para o vestiário depois de ser expulso”, disse Webo. “Não sabia o que se passava em campo. Mas foram os meus colegas e os jogadores do PSG que disseram que isso não pode vir de um árbitro. Leonardo do PSG, [Kylian] Mbappe, Neymar me encontraram depois no vestiário. Nenhum dos árbitros veio até mim depois do jogo nem naquele dia nem agora”.

O jogo, suspenso aos 13 minutos do primeiro tempo na terça-feira passada, foi repetido na quarta-feira com novos árbitros. P PSG goleou por 5 a 1.

“Precisamos tirar do esporte todas as palavras e coisas que geram racismo e violência”, disse o ex-atacante do Mallorca e do Osasuna.

“Espero que isso não aconteça novamente. Temos que dar o exemplo. Temos que evitar usar esse tipo de palavra e ainda mais em uma competição como a Champions League. Estou fazendo um mestrado para me tornar um executivo da Uefa e essas são palavras que não podemos usar”.