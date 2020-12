Auxiliares comandam treino do Botafogo após positivo de Barroca para covid-19

O Botafogo treinou nesta terça-feira, no Nilton Santos. O elenco alvinegro foi comandado pelos auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio.

Lucena é auxiliar direto de Eduardo Barroca, que está afastado após testar positivo para Covid. Já Lucio Flávio é auxiliar permanente do Botafogo.

As principais novidades no treino foram as presenças de Rhuan, Sousa e Hugo, que conquistaram o título da Taça Rio sub-20. Já Cesinha e Matheus Nascimento seguiram com a base.

Os auxiliares vão preparar o Botafogo para o clássico deste sábado, contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Os alvinegros precisam da vitória para iniciarem uma reação na Série A.

Com 20 pontos, os botafoguenses estão na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. O equipe está cinco atrás do Sport, primeiro fora da zona de rebaixamento.