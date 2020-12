Auxílio de R$ 300: Calendário da quarta parcela desta terça-feira (29)

Nesta terça-feira (29), o pagamento do auxílio emergencial de R$ 300 será finalizado para todos os beneficiários do programa. Ou seja, recebem hoje os beneficiários que nasceram em dezembro.

A quarta parcela de R$ 300 é a última da prorrogação do programa. A extensão foi paga após as cinco primeiras parcelas de R$ 600. E essas quatro parcelas foram pagas apenas para quem começou a receber o programa em abril e quem era beneficiário do Bolsa Família. Esse último grupo volta a receber o Bolsa em janeiro de 2021.

Também em janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal retoma a liberação de saques e transferências da quarta parcela de R$ 300 do auxílio. Quem nasceu em dezembro poderá realizar as duas operações apenas a partir do dia 27 de janeiro de 2021. Confira todo o cronograma abaixo, com as datas de pagamento e de saque.

Pagamento da quarta parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 4ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro