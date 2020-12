Auxílio de R$ 300: Calendário da segunda parcela desta quarta-feira (02)

A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300, a prorrogação do programa, está sendo paga para quem começou a receber o benefício original, de R$ 600, em maio. Ainda em dezembro, a terceira parcela de R$ 300 será paga.

Os beneficiários que nasceram em julho receberão o pagamento da segunda parcela de R$ 300 nesta quarta-feira (02). As movimentações de saque e transferências serão liberadas no dia 15 de janeiro. Confira abaixo o cronograma completo deste ciclo do auxílio.

Segunda parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 2ª parcela de R$ 300

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro