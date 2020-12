Auxílio de R$ 300: Calendário da segunda parcela desta quarta-feira (16)

A segunda parcela da prorrogação de R$ 300 do auxílio emergencial continua a ser paga nesta quarta-feira (16). Essa é a última parcela que quem começou a receber o benefício original, de R$ 600, em junho irá receber. O calendário de pagamento chega ao fim dia 29 de dezembro.

Nesta quarta-feira (16), recebem a segunda parcela de R$ 300 do auxílio os beneficiários que nasceram no mês de abril. Apesar do dinheiro ser depositado em conta poupança social digital da Caixa hoje, o valor ainda não poderá ser sacado ou transferido.

Apenas a partir do dia 6 de janeiro quem nasceu em abril poderá realizar as duas movimentações. Até lá, só será possível fazer pagamentos e compras online, pelo celular, via aplicativo Caixa Tem. Confira abaixo todas as datas de pagamento e saque do ciclo final do auxílio emergencial de R$ 300.

Pagamento da segunda parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 2ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro