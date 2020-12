Auxílio de R$ 300: Calendário da segunda parcela deste domingo (13)

Neste domingo (13), a segunda parcela da prorrogação do auxílio emergencial começa a ser em mais um ciclo do programa. Esse é o último ciclo de pagamento do auxílio, que segue até o dia 29 de dezembro. Após essa data, nenhum beneficiário receberá mais nenhum pagamento do programa. Esse grupo começou a receber o programa em junho.

O ciclo será iniciado fazendo o pagamento para os beneficiários que nasceram em janeiro e em fevereiro. Como sempre, o dinheiro será depositado em conta poupança social digital da Caixa e poderá ser movimentado digitalmente pelo app Caixa Tem.

O saque e transferência para o grupo ficarão disponíveis apenas no dia 19 de dezembro. As duas movimentações seguirão sendo liberadas ao grupo até o dia 27 de janeiro do ano que vem. Confira todas as datas do ciclo final do auxílio abaixo.

Pagamento da segunda parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 2ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro