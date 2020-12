Auxílio de R$ 300: Calendário da terceira parcela desta quarta-feira (09)

A terceira e penúltima parcela do auxílio emergencial de R$ 300 continua a ser paga hoje. Essa parcela atualmente está sendo paga para quem começou a receber as parcelas de R$ 600 em abril. Esses são os únicos beneficiários que terão direito às quatro parcelas de R$ 300; a última será paga ainda em dezembro.

Nesta quarta-feira (09), a terceira parcela de R$ 300 será paga aos beneficiários que nasceram em outubro. Quem nasceu em novembro receberá na próxima sexta-feira. E quem nasceu em dezembro, no próximo sábado, finalizando o ciclo 5 de pagamentos.

Já os saques e transferências continuam sendo liberados até ano que vem. Quem nasceu em outubro poderá fazer as duas movimentações apenas a partir do dia 22 de janeiro de 2021. Os saques deste ciclo serão finalizados dia 27 de janeiro. Confira abaixo os dois calendários completos do auxílio.

Terceira parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 3ª parcela de R$ 300

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro