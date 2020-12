Auxílio de R$ 300: Calendário da terceira parcela desta segunda-feira (28)

Os beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 em maio agora recebem a terceira e última parcela de R$ 300. Apesar da Caixa pagar até quatro parcelas de R$ 300, esse grupo terá direito a apenas três delas.

O pagamento desta segunda-feira (28) realizado pela Caixa Econômica Federal será feito para os beneficiários nascidos em novembro. O cronograma, que começou no dia 13 deste mês, chega ao fim terça-feira (29), quando o pagamento é feito para quem nasceu em dezembro. Após a data, não haverá mais pagamentos do programa.

Quem nasceu em novembro terá direito ao saque em espécie e transferência bancária do valor da terceira parcela do auxílio a partir do dia 25 de janeiro de 2021. O cronograma de saque continua até dia 27 de janeiro do ano que vem. Confira abaixo todas as datas de pagamento e de liberação de saque.

Pagamento da terceira parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 3ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro