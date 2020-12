Auxílio de R$ 300: Calendário da terceira parcela desta sexta-feira (04)

Os beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 em abril foram os primeiros aprovados e terão direito às quatro parcelas da prorrogação de R$ 300. A última parcela da prorrogação será paga ainda em dezembro.

Os beneficiários que nasceram em agosto recebem a terceira e penúltima parcela de R$ 300 nesta sexta-feira (04). O grupo terá acesso ao saque e transferência a partir do dia 18 de janeiro. Os pagamentos seguem, de acordo com o mês de aniversário, até dia 12 de dezembro. Confira abaixo todas as próximas datas.

Terceira parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 3ª parcela de R$ 300

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro