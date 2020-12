Auxílio de R$ 300: Calendário da terceira parcela deste sábado (12)

A terceira e penúltima parcela de R$ 300 do auxílio emergencial está sendo paga atualmente para quem começou a receber o programa original, de R$ 600, em abril. Além de quem faz parte do Bolsa Família e recebe pagamento do programa emergencial, esse é o único grupo que terá direito a todas as quatro parcelas da prorrogação.

Neste sábado (12), o pagamento da terceira parcela de R$ 300 será finalizado com os beneficiários que nasceram em dezembro. O calendário de pagamento será encerrado hoje, mas o de saque e transferência continua até o fim de janeiro de 2021.

Quem nasceu em dezembro poderá fazer o saque da terceira parcela de R$ 300, bem como a quarta parcela, a partir do dia 27 de janeiro. Confira abaixo todas as datas do ciclo 5 do auxílio. O ciclo 6 será iniciado ainda este mês.

Terceira parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 3ª parcela de R$ 300

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro