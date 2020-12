Auxílio de R$ 300: Calendário desta quarta (16) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta quarta-feira (16), um novo grupo recebe pagamento do auxílio emergencial. A quarta e última parcela de R$ 300 do programa está sendo paga para os beneficiários do Bolsa Família atualmente.

O pagamento desse grupo foi iniciado dia 10 de dezembro e segue até dia 23 do mesmo mês. Ele é feito com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesta quarta, o pagamento será feito para quem tem 6 como último dígito do NIS.

Enquanto quem se inscreveu pelo site e pelo app recebe o pagamento e precisa aguardar o segundo cronograma para fazer saque e transferência, quem é beneficiário do Bolsa Família pode fazer as duas movimentações imediatamente. Esse grupo não precisa aguardar por uma nova data.

Esse cronograma de pagamento é o mesmo divulgado no início do ano pelo governo para pagar o Bolsa Família. Os pagamentos são feitos apenas entre segunda e sexta, dias úteis. Por se tratar da última parcela da prorrogação, com o auxílio chegando ao fim ainda em dezembro, os beneficiários do Bolsa Família voltam a receber este programa em janeiro de 2021.

Confira todo o calendário final do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família.

10 de dezembro: NIS terminado em 1

11 de dezembro: NIS terminado em 2

14 de dezembro: NIS terminado em 3

15 de dezembro: NIS terminado em 4

16 de dezembro: NIS terminado em 5

17 de dezembro: NIS terminado em 6

18 de dezembro: NIS terminado em 7

21 de dezembro: NIS terminado em 8

22 de dezembro: NIS terminado em 9

23 de dezembro: NIS terminado em 0