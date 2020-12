Auxílio de R$ 300: Calendário do saque da segunda parcela desta sábado (19)

Os beneficiários que nasceram em janeiro e em fevereiro poderão começar a fazer saque e transferência da segunda parcela de R$ 300 do auxílio emergencial a partir deste sábado (19). Esse calendário vale tanto para o ciclo 5 quanto para o ciclo 6 do programa.

A segunda parcela de R$ 300, a prorrogação do benefício, é paga atualmente para quem começou a recebê-lo em junho. Esse grupo já recebeu todas as cinco parcelas de R$ 600 do programa original e agora recebem a segunda e última parcela da prorrogação a que terão direito.

O pagamento desta parcela foi feita para quem nasceu em janeiro e em fevereiro no dia 13 de dezembro. Os saques continuam a ser liberados até dia 27 de janeiro de 2021. Entretanto, essa é a única data de liberação de saques deste ano. Confira abaixo todas as demais datas do ciclo do auxílio.

Pagamento da segunda parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 2ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro