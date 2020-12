Auxílio de R$ 600: CAIXA libera 4ª parcela retroativa HOJE; veja quem pode

Os beneficiários que contestaram o resultado do pedido de cadastro do auxílio emergencial entre 20 de julho e 25 de agosto já receberam em conta poupança social digital da Caixa o pagamento de três parcelas de R$ 300. Agora, desde o dia 13 deste mês, o grupo recebe a quarta e quinta parcelas, as últimas a que tem direito.

Nesta quinta-feira (17), os beneficiários deste grupo que nasceram em maio recebem as duas parcelas de R$ 600. O valor será depositado em conta poupança social digital da Caixa. O dinheiro pode ser utilizado para pagamentos de contas e compras virtuais pelo app Caixa Tem.

Quem nasceu em maio poderá fazer o saque do dinheiro ou transferência para outra conta a partir do dia 11 de janeiro de 2021. O ciclo de saques segue até dia 27 de janeiro. Veja abaixo o calendário completo do auxílio.

Pagamento da 4ª e 5ª parcelas de R$ 600

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 4ª e 5ª parcelas do auxílio de R$ 600

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro

Veja quantas parcelas você receberá na prorrogação do auxílio

As parcelas extras do auxílio emergencial no valor de R$ 300 são válidas apenas para os beneficiários que já estão recebendo o benefício de R$ 600. No entanto, o número de parcelas depende de quando o trabalhador, que não faz parte do Bolsa Família, começou a receber o benefício no valor inicial.

As novas parcelas no valor R$ 300 começam a ser pagas somente após a conclusão das cinco parcelas iniciais de R$ 600. Novas inscrições não serão feitas, portanto, apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 poderá receber as parcelas extras.