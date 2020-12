Auxílio de R$ 600: CAIXA libera 5ª parcela retroativa HOJE a um novo grupo

A quinta parcela de R$ 600 do auxílio emergencial será paga nesta quarta-feira (23) para os beneficiários que nasceram em outubro. Essa é a última parcela que quem se cadastrou pelos Correios terá direito de receber. Ou seja, esse grupo não receberá nenhuma das parcelas da prorrogação de R$ 300.

Os cadastros pelos Correios foram realizados entre 8 de junho e 2 de julho. No dia 2 de julho, o prazo para cadastro do auxílio foi encerrado neste e em todos os demais meios. Desde então, foi possível apenas fazer contestação nos casos em que o programa era negado, bloqueado ou cancelado.

Quem nasceu em outubro poderá realizar o saque e a transferência bancária do programa a partir do dia 22 de janeiro de 2021. O calendário de saques continua em andamento até dia 27 de outubro. Confira abaixo todas as datas deste ciclo do auxílio.

Pagamento da quinta parcela de R$ 600

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 5ª parcela auxílio de R$ 600

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro

Veja quantas parcelas você receberá na prorrogação do auxílio

As parcelas extras do auxílio emergencial no valor de R$ 300 são válidas apenas para os beneficiários que já estão recebendo o benefício de R$ 600. No entanto, o número de parcelas depende de quando o trabalhador, que não faz parte do Bolsa Família, começou a receber o benefício no valor inicial.

As novas parcelas no valor R$ 300 começam a ser pagas somente após a conclusão das cinco parcelas iniciais de R$ 600. Novas inscrições não serão feitas, portanto, apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 poderá receber as parcelas extras.