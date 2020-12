Auxílio de R$ 600: Calendário da primeira parcela deste domingo (06)

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 é atualmente paga para diversos grupos de beneficiários que foram aprovados recentemente. Esse grupo foi aprovado após fazer contestação do resultado do cadastro via plataforma digital entre 26 de agosto e 16 de outubro e via site da Dataprev entre 27 de julho e 19 de outubro.

A primeira parcela de R$ 600 para esse grupo começou a ser paga dia 30 de novembro. Assim como todos os aprovados, o grupo terá direito a todas as cinco parcelas de R$ 600 do programa.

Neste domingo (06), o pagamento é feito em conta poupança social digital da Caixa para quem nasceu em setembro. O valor poderá ser movimentado pelo app Caixa Tem e poderá ser sacado ou transferido para outra conta a partir de 20 de janeiro do ano que vem.

Veja abaixo todas as datas do ciclo 5 do auxílio.

Primeira parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de novembro

Nascidos em fevereiro – 30 de novembro

Nascidos em março – 30 de novembro

Nascidos em abril – 30 de novembro

Nascidos em maio – 30 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 1ª parcela de R$ 600

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro