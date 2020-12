Auxílio de R$ 600: Calendário da quinta parcela desta segunda-feira (21)

Nesta segunda-feira (21), a quinta parcela de R$ 600 do auxílio emergencial será paga para quem faz aniversário em setembro. Esse cronograma é válido para quem se cadastrou pelos Correios entre 8 de junho e 2 de julho, data em que o cadastro foi encerrado em todos os meios.

A quinta parcela de R$ 600 é a última a que esse grupo terá direito. Ou seja, quem se cadastrou pelos Correios não receberá nenhuma parcela da prorrogação de R$ 300. A Caixa paga até quatro parcelas de R$ 300 de prorrogação, mas nem todos os beneficiários têm direito.

Quem nasceu em setembro e agora recebe a quinta parcela de R$ 600 poderá, inicialmente, movimentar o dinheiro do auxílio apenas pela conta poupança social digital da Caixa, via aplicativo Caixa Tem. O montante poderá ser sacado em espécie a partir do dia 20 de janeiro de 2021. Confira abaixo o cronograma completo do ciclo final do auxílio.

Pagamento da quinta parcela de R$ 600

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 5ª parcela auxílio de R$ 600

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro