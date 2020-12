Auxílio de R$ 600: Calendário da terceira parcela desta segunda-feira (28)

Os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram o cadastro reavaliado em outubro recebem desde o dia 13 de dezembro as três parcelas finais de R$ 600. Todos os aprovados têm direito às cinco parcelas de R$ 600. Por isso, como esse grupo já recebeu duas parcelas deste valor, as três parcelas finais são pagas de uma só vez. Todos os pagamentos serão finalizados dia 29 de dezembro.

Nesta segunda-feira (28), o pagamento será feito para quem nasceu em novembro. As três parcelas de R$ 600 serão creditadas em conta poupança social digital da Caixa e o montante poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

O dinheiro poderá ser retirado da conta poupança da Caixa, via saque ou transferência, apenas a partir do dia 25 de janeiro de 2021. Até lá, é possível fazer pagamento de boletos, pagamentos de contas, compras pelo cartão de débito virtual e Pix. Confira abaixo o cronograma completo.

Pagamento da 3ª, 4ª e 5ª parcelas de R$ 600

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 3ª, 4ª e 5ª parcelas do auxílio de R$ 600

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro