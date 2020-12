Auxílio de R$ 600: Calendário da terceira parcela deste domingo (06))

Atualmente, a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 está sendo paga para os beneficiários do programa que fizeram contestação do resultado do cadastro entre os dias 20 de julho e 25 de agosto.

O pagamento de todas as cinco parcelas de R$ 600 está garantido para esse grupo. Todos os beneficiários aprovados podem receber as cinco parcelas no valor original. Mas nem todos poderão receber parcelas da prorrogação, que paga R$ 300.

Após o fim do ciclo 5, este grupo receberá as demais parcelas de R$ 600 até o fim do ano. O grupo não terá direito à prorrogação. Neste domingo (06), a terceira parcela de R$ 600 será paga para quem nasceu em setembro. Saques e transferências ficarão disponíveis a partir de 20 de janeiro do ano que vem. Confira abaixo o cronograma completo.

Terceira parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 3ª parcela de R$ 600

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro