Auxílio de R$ 600: Calendário de saque da primeira parcela desta terça-feira (01)

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 terminou de ser paga para quem teve seu cadastro reavaliado em outubro no dia 20 de novembro. Mas, até agora, os saques e transferências continuam sendo liberados para este ciclo. As movimentações seguem o calendário até dia 5 de dezembro.

Nesta terça-feira (01), o saque e transferência serão liberados para quem nasceu em outubro. No ciclo 4, esse grupo recebeu o pagamento no dia 16 de novembro. Veja abaixo todo o calendário.

Primeira parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 1ª parcela de R$ 600

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro