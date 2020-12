Auxílio de R$ 600: Calendário de saque deste sábado (19) para novos aprovados

Neste sábado (19), o saque e transferência do auxílio emergencial ficarão disponíveis para um novo grupo de beneficiários. O calendário de saque é válido para os ciclos 5 e 6 de pagamento e será iniciado hoje.

A parcela que terá o saque liberado varia de acordo com quando os beneficiários começaram a receber o programa. Quem passou por reavaliação do cadastro em novembro recebem as cinco parcelas de R$ 600 de uma vez. Neste sábado (19), o saque dessas cinco parcelas fica disponível para quem nasceu em janeiro e fevereiro.

Entre os novos aprovados do programa, há ainda os que fizeram contestação entre 14 e 23 de novembro e agora poderão fazer o saque da primeira e única parcela de R$ 300. Por fim, há o caso de quem recebeu a primeira parcela de R$ 600 em julho e agora poderá fazer saque da parcela de R$ 300, a única que será paga. Confira abaixo o cronograma completo do programa.

Pagamento do auxílio emergencial

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque do auxílio emergencial

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: N~´AO ascidos em dezembro