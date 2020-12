Auxílio de R$ 600: Calendário deste domingo (20) para novos aprovados

[ad_1]



Neste domingo (20), o pagamento do auxílio emergencial será feito para mais um grupo de beneficiários. Dessa vez, recebem o pagamento quem nasceu em julho e agosto. A parcela que será paga depende do grupo que o beneficiário faz parte.

Quem ainda não tinha recebido nenhuma parcela e teve o cadastro reavaliado em novembro recebe agora todas as cinco parcelas de R$ 600. No caso de quem fez contestação entre 14 e 23 de novembro, após o requerimento ter sido recusado, agora recebe uma parcela de R$ 300.

Há ainda quem recebeu a primeira parcela de R$ 600 em julho e teve o cadastro bloqueado e agora desbloqueado. Esse grupo recebe uma parcela de R$ 300. Em todos os casos, os saques ficam disponíveis no dia 15 de janeiro para quem nasceu em julho e no dia 18 de janeiro para quem nasceu em agosto. Confira abaixo os detalhes do auxílio.

Pagamento do auxílio emergencial

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque do auxílio emergencial

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro