Auxílio de R$300 e R$600: CAIXA confirma mais 2 pagamentos até o Natal

A contar da quarta-feira, 23 de dezembro, até o feriado de Natal, na próxima quinta-feira (25), a Caixa Econômica Federal (CEF) vai efetuar mais 2 pagamentos. O banco seguirá efetuando os pagamentos até o dia 29.

Os nascidos em outubro receberão o valor nesta quarta (23). Além disso, o pagamento será feito aos inscritos no programa Bolsa Família.

Os demais pagamentos continuarão sendo feitos até o dia 28 de dezembro, para quem nasceu em novembro, e até o dia 29, para quem nasceu em dezembro.

O calendário segue sendo feito por meio de duas etapas:

Na primeira parte, o dinheiro será depositado por meio da poupança digital e ficará liberado somente para pagamentos via Caixa Tem.

Na segunda parte, o auxílio é liberado para saques e transferências.

Calendários de pagamentos do auxílio emergencial em vigor

No dia 10 de dezembro, o Governo começou com os pagamentos da última parcela do auxílio emergencial aos cadastrados no programa Bolsa Família.

A quarta e última parcela da extensão será liberada para o público do Bolsa Família conforme o dígito final do NIS, nas seguintes datas:

Final do NIS Dezembro 1 10/12 2 11/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 17/12 7 18/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

