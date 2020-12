Auxílio de R$300 e R$600: CAIXA confirma pagamentos quinta, sexta, sábado e domingo

Os pagamentos do auxílio emergencial seguem confirmados para este mês de dezembro. Nesta semana, muitos beneficiários ainda contarão com duas ou mais parcelas. Todos os beneficiários receberão as suas últimas parcelas do programa assistencial durante pandemia do novo coronavírus.

Neste mês, será pago o 6º e último ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. No entanto, vale destacar que os saques do ciclo 6 serão pagos somente no mês de janeiro de 2021.

São, ao todo, 4 ciclos diferentes de pagamento vão ocorrer no mês de dezembro, desde a liberação do saldo em conta poupança social como a liberação do saque em dinheiro.

O que será liberado neste mês de dezembro?

Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro

Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro

Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro

Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro

Liberado o ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro

Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro

Veja o calendário completo de quinta, sexta, sábado e domingo.

Calendário da semana – quinta, sexta, sábado e domingo

17 de dezembro (quinta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de maio recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 6

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 6 recebem a nona parcela de R$ 300.

18 de dezembro (sexta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de julho recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 7

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 7 recebem a nona parcela de R$ 300.

19 de dezembro (sábado)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Saque em dinheiro e transferência bancária

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária do ciclo 5 e ciclo 6 para nascidos em janeiro e fevereiro.

20 de dezembro (domingo)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de julho e agosto recebem o pagamento do ciclo 6.

