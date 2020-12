Auxílio de R$300 e R$600: CONFIRMADA mais 1 data de saque ainda em dezembro

Os beneficiários que já receberam o auxílio emergencial, mas ainda seguem aguardando o saque do benefício, a Caixa Econômica Federal (CEF) já liberou um calendário específico. Em alguns casos, por exemplo, a instituição vai liberar duas parcelas simultaneamente. Segundo o banco, a medida tem objetivo de acelerar o acesso dos brasileiros aprovados ao dinheiro em espécie.

Desde o dia 1º de dezembro, os aniversariantes em outubro já podem sacar a 6ª e a 7ª parcela do auxílio. Quem nasceu em novembro e dezembro, os valores dos Ciclo 3 e 4 foram liberados desde o dia 5 de dezembro.

No próximo dia 19 de dezembro (sábado), será o último saque que a Caixa vai liberar em 2020, para quem nasceu em janeiro e fevereiro. O pagamento começa com o calendário de saques da 8ª e 9ª parcela, os Ciclos 5 e 6.

Os demais beneficiários somente poderão sacar o valor destes Ciclos em janeiro de 2021.

Saques do auxílio de R$300 e R$600 vão continuar até 2021; veja o calendário

O Governo Federal e a Caixa Econômica Federal (CEF) seguem liberando as parcelas adicionais do auxílio emergencial, no valor de R$ 300. O novo calendário confirma que os saques vão continuar sendo liberados em 2021. As retiradas poderão ser feitas até janeiro.

Segundo o cronograma, os pagamentos por meio de depósitos vão seguir até 29 de dezembro. Após algumas semanas, o cidadão poderá realizar o saque ou transferência do dinheiro até 27 de janeiro de 2021.

Inicialmente, o auxílio emergencial estava previstos para ser pago em cinco parcelas de R$600. No entanto, em setembro o benefício foi estendido em mais quatro parcelas de R$300, até dezembro.

Calendário de pagamentos do auxílio emergencial

Ciclo 5

Depósito em conta:

22 de novembro: nascidos em janeiro;

23 de novembro: nascidos em fevereiro;

25 de novembro: nascidos em março;

27 de novembro: nascidos em abril;

29 de novembro: nascidos em maio;

30 de novembro: nascidos em junho;

2 de dezembro: nascidos em julho;

4 de dezembro: nascidos em agosto;

6 de dezembro: nascidos em setembro;

9 de dezembro: nascidos em outubro;

11 de dezembro: nascidos em novembro; e

12 de dezembro: nascidos em dezembro.

Saque e transferência:

19 de dezembro: nascidos em janeiro;

19 de dezembro: nascidos em fevereiro;

4 de janeiro de 2021: nascidos em março;

6 de janeiro de 2021: nascidos em abril;

11 de janeiro de 2021: nascidos em maio;

13 de janeiro de 2021: nascidos em junho;

15 de janeiro de 2021: nascidos em julho;

18 de janeiro de 2021: nascidos em agosto;

20 de janeiro de 2021: nascidos em setembro;

22 de janeiro de 2021: nascidos em outubro;

25 de janeiro de 2021: nascidos em novembro; e

27 de janeiro de 2021: nascidos em dezembro.

Ciclo 6

Depósito em conta:

13 de dezembro: nascidos em janeiro;

13 de dezembro: nascidos em fevereiro;

14 de dezembro: nascidos em março;

16 de dezembro: nascidos em abril;

17 de dezembro: nascidos em maio;

18 de dezembro: nascidos em junho;

20 de dezembro: nascidos em julho;

20 de dezembro: nascidos em agosto;

21 de dezembro: nascidos em setembro;

23 de dezembro: nascidos em outubro;

28 de dezembro: nascidos em novembro; e

29 de dezembro: nascidos em dezembro.

Saque e transferência:

19 de dezembro: nascidos em janeiro;

19 de dezembro: nascidos em fevereiro;

4 de janeiro de 2021: nascidos em março;

6 de janeiro de 2021: nascidos em abril;

11 de janeiro de 2021: nascidos em maio;

13 de janeiro de 2021: nascidos em junho;

15 de janeiro de 2021: nascidos em julho;

18 de janeiro de 2021: nascidos em agosto;

20 de janeiro de 2021: nascidos em setembro;

22 de janeiro de 2021: nascidos em outubro;

25 de janeiro de 2021: nascidos em novembro; e

27 de janeiro de 2021: nascidos em dezembro.

